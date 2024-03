Kaïs Saïed, loi électorale, documents biométriques, Khalifa Guesmi… Les 5 infos de la journée

Kaïs Saïed : la loi électorale n’a pas besoin d’amendements

Le président de la République, Kaïs Saïed, a reçu, mercredi 6 mars 2024 au palais de Carthage, le président de l'Instance supérieure indépendante pour les élections (Isie), Farouk Bouasker. Lors de cette rencontre, l'accent a été mis sur l’installation des conseils locaux suite à l'élection de leurs membres, lesquels ont donné naissance aux conseils régionaux en attendant la mise en place des conseils des districts et par la suite du Conseil national des régions et des districts qui représente le deuxième parlement au niveau national.

Adoption des projets de loi sur les cartes d’identité et les passeports biométriques

Le projet de loi organique relatif à la révision et à l'achèvement de la loi n° 27 de l'année 1993 en date du 23 mars 1993 relative à la carte d'identité nationale, a été adopté, mercredi 6 mars 2024, à l’assemblée des représentants du peuple avec 107 voix pour, 3 contre et 4 abstentions. Le projet de loi organique relatif à la révision et à l'achèvement de la loi n° 40 de l'année 1975 en date du 14 mai 1975 relative aux passeports et documents de voyage, a été, également, adopté, avec 107 voix pour, 3 contre et 2 abstentions.

Khalifa Guesmi enfin libre

Le journaliste, Khalifa Guesmi vient de quitter la prison ce soir, mercredi 6 mars 20204. De nombreux journalistes et représentants du syndicat des journalistes (SNJT) s’étaient réunis pour l’accueillir et lui exprimer leur soutien. Plus tôt dans la journée, la Cour de cassation s’est prononcée sur l'affaire du journaliste en cassant le jugement rendu en appel et en renvoyant l’affaire devant une nouvelle composition de la chambre de la Cour d’appel. Ce qui ramène le verdict au stade de première instance et implique la libération de Khalifa Guesmi.

Amnesty International lance une pétition en faveur d’Abir Moussi

L’organisation Amnesty International a lancé, mercredi 6 mars 2024, une pétition à signer appelant à la libération de la présidente du (Parti destourien libre) PDL, Abir Moussi et à abandonner les poursuites judiciaires contre elle. “En raison de l’expression de son opinion à travers des critiques publiques envers l'Instance supérieure indépendante pour les élections, et de l'exercice de son droit à la liberté de réunion pacifique après avoir participé à deux manifestations organisées par son parti politique, le Parti destourien libre, Abir Moussi fait l’objet de poursuites pénales

Elyes Fakhfakh nommé président du conseil d’administration de la SPDIT-Sicaf

Le Conseil d’administration de la SPDIT-Sicaf, filiale du géant de l'agroalimentaire tunisien SFBT (Société de fabrication des boissons de Tunisie), réuni le 29 février 2024, a décidé la nomination d'Elyes Fakhfakh au poste de président du conseil d'administration, en remplacement de Mustapha Abdelmoula et de Mohamed Lassad Mzeh au poste de directeur général, en remplacement de Mohamed Ali Bakir. L'annonce a été faite dans un communiqué boursier en date du 6 mars 2024.