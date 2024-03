Khalifa Guesmi enfin libre

Imprimer

Le journaliste, Khalifa Guesmi vient de quitter la prison ce soir, mercredi 6 mars 20204. De nombreux journalistes et représentants du syndicat des journalistes (SNJT) s’étaient réunis pour l’accueillir et lui exprimer leur soutien.

Plus tôt dans la journée, la Cour de cassation s’est prononcée sur l'affaire du journaliste en cassant le jugement rendu en appel et en renvoyant l’affaire devant une nouvelle composition de la chambre de la Cour d’appel. Ce qui ramène le verdict au stade de première instance et implique la libération de Khalifa Guesmi.

Khalifa Guesmi a été condamné à cinq ans de prison par la Cour d’appel de Tunis, en mai 2023, alourdissant ainsi le jugement d’un an prononcé en première instance. Alors qu’il devait rester en liberté jusqu’à son procès en cassation, il a été arrêté et placé en détention en septembre.

Le journaliste et correspondant de Mosaïque Fm a été poursuivi après avoir refusé de révéler l’identité de sa source après la parution d’un article sur l'arrestation de personnes soupçonnées de terrorisme dans le gouvernorat de Kairouan.

R.B.H