Sous-traitance : après le public, Kaïs Saïed s’attaque au privé

Le président de la République Kaïs Saïed a reçu aujourd’hui mercredi 6 mars 2024 le chef du gouvernement Ahmed Hachani pour discuter de l’ordre du jour du prochain conseil des ministres.

D’après un communiqué publié ce soir sur la page officielle de Carthage, Kaïs Saïed a appelé à ce qu’une loi soit votée, amendant le code du travail afin de mettre fin aux contrats de sous-traitance dans le secteur privé, les qualifiant de « traite d’êtres humains et de commerce du travail des pauvres et nécessiteux ».





Le président a, dans ce sens, évoqué l’exemple d’une entreprise faisant appel aux services d’une société de sous-traitance. « Cette société est payée 1.410 DT pour chaque contrat de sous-traitance conclu, alors que le personnel d’entretien contractuel ne perçoit pas plus de 570 DT », a-t-il déclaré selon le communiqué présidentiel.

Le chef de l’Etat a, par ailleurs, appelé à mettre fin aux contrats à durée déterminée (CDD) estimant que ce genre de contrat n’offre ni droits, ni opportunités. « Tout comme il est permis au chef d’entreprise d’investir, il est aussi du droit de l’employé de travailler dans un cadre légal lui garantissant non seulement une rémunération juste mais aussi sécurité, stabilité et couverture sociale ».

Le 23 février, la présidence du gouvernement a annoncé la décision d’interdire la conclusion de nouveaux contrats de sous-traitance dans le secteur public à partir d’aujourd’hui et d’annuler toutes les mesures qui sont en contradiction avec cette décision, notamment la circulaire 35 du 30 juillet 1999 relative à la sous-traitance dans l’administration et les établissements publics. Une décision prise conformément aux instructions du président de la République et en application de l’article 46 de la constitution.

R.B.H