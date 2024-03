Affaire Chokri Belaïd : le comité de défense menace de boycotter les audiences sans journalistes

Le comité de défense des martyrs Chokri Belaïd et Mohamed Brahmi, a publié, mercredi 6 mars 2024, un communiqué annonçant avoir appelé le Tribunal à rendre publiques les audiences et garantir l’accès libre aux journalistes et à la société civile.

Le comité a estimé qu’en fermant les portes des salles d’audience, le Tribunal viole un des fondements d’un procès équitable. Il a enfin affirmé qu’il compte boycotter la prochaine et dernière audience, prévue le 8 mars, avant le lancement des plaidoiries si les journalistes sont toujours empêchés de couvrir le procès.

On rappellera que le procureur de la République près le Tribunal de première instance de Tunis a décidé de la nécessité, pour les journalistes, d’obtenir une autorisation pour couvrir les audiences du procès de l’affaire Chokri Belaïd.

Cette mesure a été prise, selon le procureur, pour des considérations d’organisation et de logistique.

M.B.Z