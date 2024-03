Jusqu’à 240 dinars pour un passeport biométrique et 60 dinars pour la CIN biométrique

L’obtention d’un passeport biométrique coûterait entre 120 et 240 dinars. Pour la carte d’identité biométrique, les frais varieraient entre 45 et 60 dinars.

C’est ce qu’a annoncé le député de la Ligne nationale souveraine, Mohamed Ali, au quotidien Assabah dans son édition du mercredi 6 mars 2024.

La députée et présidente de la Commission parlementaire des droits et libertés, Héla Jaballah a, elle, avancé, d’autres tarifs. Selon une déclaration dans la matinale de Hatem Ben Amara sur Jawhara FM, mercredi 6 mars 2024, le passeport biométrique coûterait entre 120 et 180 dinars et la carte d’identité biométrique entre 25 et 40 dinars.

L’élue a expliqué la hausse des frais par l’augmentation du nombre de pages du passeport et la possibilité d’intégrer la signature électronique.

Le projet de loi sur la carte d’identité biométrique et le passeport biométrique sont en examen au Parlement par la Commission parlementaire des droits et libertés depuis décembre 2023.

La Tunisie est très en retard dans l’adoption de ces documents d’identité biométriques, le passeport en particulier, en comparaison avec d’autres pays africains.

Nos voisins marocains disposent de passeports biométriques depuis 2008. Le coût moyen pour l’obtention de ce document pour un adulte est de 1.045 dirhams soit l’équivalent de 300 dinars.

En France, un passeport biométrique coûte pour un adulte 96 euros. Aux Etats-Unis, un adulte doit débourser 165 dollars au moins.

N.J