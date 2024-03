Comar Assurances révolutionne l'expérience client avec une gamme complète de produits à travers sa nouvelle application mobile

Comar Assurances a annoncé fièrement le lancement de sa nouvelle application Comar Plus, offrant aux assurés un accès simplifié et des fonctionnalités étendues pour gérer leurs polices d'assurance de manière plus efficace que jamais.

L'espace client de Comar assurances a été conçu pour offrir une expérience utilisateur intuitive. Les assurés auront désormais accès à une interface conviviale, permettant une gestion aisée de leurs polices d'assurance à distance sans avoir besoin à se déplacer. La navigation simplifiée et les fonctionnalités conviviales offriront un contrôle accru sur leurs produits d'assurance.

Une gamme complète de produits à portée de clic pour les particuliers grâce à la nouvelle application Comar Plus.



Comar Assurances s'engage à offrir à ses assurés une gamme complète de produits d'assurance. Grâce à l'application Comar Plus, les utilisateurs pourront explorer et souscrire à une variété de produits.

Assurances Automobile : Ce contrat de Comar assurances se démarque par sa flexibilité et la diversité de ses options, notamment en ce qui concerne l'usage en affaires et aux véhicules utilitaires. Il ne se limite pas aux garanties de base nécessaires pour respecter l'obligation légale de couverture des dommages causés aux tiers, mais offre une protection complète en proposant une gamme étendue de garanties complémentaires.

Assurance MRH : L'Assurance Multirisques Habitation (MRH) vous offre une protection sur mesure, que vous soyez propriétaire ou locataire. Elle couvre une gamme étendue de risques pour votre résidence, comprenant la protection des biens, que vous occupiez le logement ou non. Cette assurance offre une tranquillité d'esprit en prenant en charge plusieurs risques via un seul contrat.

Assurance MRP : L'Assurance Multirisques Professionnelle (MRP) vous propose une protection adaptée à votre activité. Elle couvre une variété de risques liés à votre entreprise, incluant la protection des biens. Cette assurance professionnelle prend en charge divers risques tels que la perte de biens professionnels, le tout regroupé dans un seul contrat.

Assistance voyage : Cette assurance offre une couverture médicale complète ainsi que des garanties d'assistance et d'assurance spécialement conçues pour faire face à toute situation imprévue, que ce soit lors de voyages de longue durée ou de courts séjours. Une gamme diversifiée d'options est disponible pour répondre aux besoins spécifiques, assurant ainsi une protection optimale pour tous les types de voyages.

L’individuel accident : Comar assurances s’engage à payer les capitaux et les indemnités fixés dans les conditions particulières, en cas de décès, d’incapacité permanente ou d’incapacité temporaire de l’assuré et éventuellement à rembourser les frais médicaux engagés par ce dernier et ce à la suite d’un accident survenu dans l’exercice de sa profession au cours de sa vie privée.

Grâce à cette gamme complète de couvertures, Comar assurances a pu répondre à l'ensemble des besoins de ses assurés dans le but de leur satisfaction.

“Chez Comar assurances, nous comprenons l’importance de la simplicité et de la personnalisation dans la gestion des contrats. Notre espace client amélioré vise à simplifier la vie de nos assurés en leur offrant un accès facile à une gamme complète de produits, le tout depuis une seule application Comar Plus”. A déclaré Mr Marouane Ben Said, Directeur Centrale Expérience client, S.I et Marketing

Élu Meilleur Service Client de l'année 2024 dans la catégorie Assurance, Comar assurances réaffirme encore une fois son engagement à offrir le meilleur service à ses clients.

Pour télécharger l'application Comar Plus et vivre une nouvelle expérience de l'assurance, rendez-vous sur https://client.comar.tn/auth/login/comar ou visitez le site www.comar.tn

Pour plus d'informations, veuillez contacter : 82 100 001.