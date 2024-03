Panne Facebook, Kaïs Saïed, inflation… Les 5 infos de la journée

Il est déjà 23h, voici le récapitulatif des informations les plus importantes ayant marqué la journée du 5 mars 2024 :







Facebook, Instagram et Messenger fonctionnent à nouveau après une panne mondiale

Une panne mondiale a été enregistrée, ce mardi après-midi 5 mars 2024, pour les applications de Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp et Messenger). Les utilisateurs ont signalé plusieurs dysfonctionnements, a rapporté la plateforme Downdetector et cela à partir de 16 heures, heure tunisienne. Les applications de Meta ont fonctionné à nouveau vers 18 heures après près de deux heures de panne.

Kaïs Saïed reçoit les lettres de créance de cinq nouveaux ambassadeurs

Le président de la République, Kaïs Saïed, a reçu lors d'une cérémonie, tenue mardi 5 mars 2024, au palais de Carthage, les lettres de créance de cinq nouveaux ambassadeurs accrédités en Tunisie mais non-résidents dans le pays, a indiqué un communiqué daté du même jour.Il s'agit de :

José Antonio Solarte Gomez, ambassadeur de la Colombie en Tunisie avec résidence en Algérie

Datakarran Goburdhun, ambassadeur de Maurice en Tunisie avec résidence au Caire (Égypte)

Nguyen Huy Dung, ambassadeur du Vietnam en Tunisie avec résidence au Caire (Égypte)

Julio Amaury Justo Duarte, ambassadeur du Danemark en Tunisie avec résidence à Rabat au Maroc

Therese H. Loken Ghziel, ambassadrice de la Norvège en Tunisie avec résidence en Algérie

L’inflation se replie à 7,5% en février 2024

Le taux d’inflation demeure sur une tendance baissière et se replie à 7,5% contre 7,8% au mois de janvier. Ce recul de l’inflation, malgré la hausse mensuelle, est dû à la décélération du rythme d’augmentation des prix entre février et janvier de cette année comparé à la même période de l’année dernière, indique un communiqué daté du 5 mars 2024 de l'Institut national de la statistique (INS).

Un troisième mandat de dépôt contre Ridha Charfeddine

Jamel Hajji, avocat de l’homme d'affaires Ridha Charfeddine, a indiqué que ce dernier faisait l’objet de trois mandats de dépôt. Il a expliqué qu’un troisième mandat de dépôt avait été émis pour blanchiment d’argent. Une nouvelle enquête a été entamée par l’unité d’enquête sur les crimes douaniers. S’exprimant le 5 mars 2024 durant « Fi 90 Dkika » de Khouloud Mabrouk sur IFM, Jamel Hajji a affirmé que le dossier de la dernière affaire avait été établi en quelques heures. Il a, aussi, assuré que son client avait été contraint de signer le P.V de l’enquête.

Ahmed Soula : les nouveaux prix de l'eau potable concernent près de 1,8 million de foyers

Le PDG de la Société nationale d'exploitation et de distribution des eaux (Sonede), Ahmed Soula, a indiqué que la révision du prix de l’eau potable avait été étudiée en 2023 et qu’elle touchait 55,7% des clients de la société. Le PDG de la Sonede a assuré que le réseau de l’entreprise était dédié à l’eau potable et non à l’irrigation. S’exprimant le 5 mars 2024 durant « Expresso » de Wassim Ben Larbi sur Express Fm, Ahmed Soula a affirmé que la révision des prix de l’eau potable ne concernait pas la première tranche de la catégorie tarif progressif.