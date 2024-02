Kaïs Saïed reçoit le ministre saoudien de la Santé

Le président de la République Kaïs Saïed a reçu, mercredi 28 février 2024 au palais de Carthage, le ministre saoudien de la Santé, Fahd bin Abdulrahman Al-Jalajel.

Le chef de l’État a salué, à cette occasion, les relations étroites et distinguées entre la Tunisie et l'Arabie saoudite dans tous les domaines, traduites par de nombreuses rencontres entre les dirigeants et hauts responsables des deux pays, a indiqué un communiqué de la présidence daté du même jour. Il a aussi exprimé la volonté de la Tunisie de continuer à renforcer la tradition de concertation et de coordination avec l'Arabie saoudite ainsi que de fournir tous les encouragements appropriés afin de faciliter la mise en œuvre des projets, en particulier dans le secteur de la santé.

Pour sa part, le ministre saoudien a transmis au chef de l’État les salutations fraternelles du roi Salman bin Abdulaziz Al-Saoud et du prince héritier Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al-Saoud, ainsi que la détermination de son pays à continuer de soutenir la Tunisie dans le secteur de la santé, à surmonter tous les obstacles, à mettre en œuvre des projets communs et à enrichir le cadre juridique bilatéral dans ce secteur.

Fahd bin Abdulrahman Al-Jalajel a aussi profité de l’occasion pour saluer les compétences tunisiennes œuvrant dans le secteur de la santé en Arabie saoudite.

Rappelons que le CHU Roi Salmane à Kairouan devait être opérationnel vers 2024, selon une déclaration du directeur de l’unité de gestion par objectifs du ministère de la Santé faite en 2020.

L’affaire avait suscité une large polémique en août 2022, à cause de photos publiées sur Facebook d’une porte érigée au milieu de nulle part sur un vaste terrain vide et surplombée d’une enseigne portant l’inscription « Hôpital Roi Salmane ». Depuis, le projet est au point mort.

I.N.