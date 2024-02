Héla Jaballah : le coût de la CIN biométrique varie entre 25 et quarante dinars

La présidente de la commission parlementaire des droits et des libertés, Héla Jaballah a indiqué que l’obtention d’une carte d’identité nationale (CIN) biométrique coûtera au citoyen entre 25 et quarante dinars. « Dans un premier temps, 24 commissariats pilotes seront autorisés à accepter les demandes de CIN biométrique », a-t-elle déclaré.

S’exprimant le 28 février 2024 durant « Sbeh El Ward » de Hatem Ben Amara sur Jawhara Fm, Héla Jaballah a indiqué que plusieurs experts en cybersécurité ont été consultés au sujet de cette mesure. Elle a expliqué que certains détails techniques relatifs au stockage et au traitement des informations contenues dans la puce feront l’objet de débats durant la plénière.

Héla Jaballah a assuré que la puce utilisée dans la CIN biométrique était lisible par contact et n’incluait pas la fonctionnalité de géolocalisation. Elle a affirmé que les décrets d’application seront promulgués après consultation de l’Instance nationale de protection des données personnelles. D’après l'élue, le coût de la CIN biométrique varierait entre 25 et quarante dinars. Le prix change en fonction de l'ajout ou non de la signature électronique aux données stockées.

« Nous avons précisé dans le projet de loi que la puce sera codée… Il y aura une attestation de validation électronique… Elle sera régulée par décret… Ce codage peut protéger le citoyen… La validité de la CIN biométrique devra être renouvelée toutes les cinq années… Il s’agit d’une pièce similaire à la carte bancaire… Il y aura des informations affichées de l’extérieur et d’autres dans la puce », a-t-elle ajouté.

Héla Jaballah a affirmé que l’emploi et le lieu de naissance ne seront pas affichés sur la CIN biométrique. Il est, également, possible de choisir de ne pas afficher son statut social. Pour ce qui est de l’adresse, elle ne sera plus affichée après la création d’une base de données nationale des adresses postales.

La présidente de la commission parlementaire des droits et des libertés a indiqué que la Tunisie était dans l’obligation d’utiliser le passeport biométrique en raison du document n°9303 intitulé « Documents de voyage lisibles à la machine ». Pour ce qui est de l’introduction d’une CIN biométrique, il s’agit d’un choix effectué par les autorités tunisiennes.

