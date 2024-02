Nabil Ammar, présidentielle, Banque mondiale… Les 5 infos de la journée

Il est déjà 23h, voici le récapitulatif des informations les plus importantes ayant marqué la journée du 27 février 2024 :





Nabil Ammar : la présidentielle se tiendra dans les délais

Le ministre des Affaires étrangères, Nabil Ammar, a indiqué, mardi 27 février 2024, que « la Tunisie est résolument engagée sur la voie des réformes qu'elle a entamées depuis le 25 juillet 2021, en vue de mettre en place une véritable démocratie tunisienne qui consacre les droits et les libertés pour tous ». Dans une déclaration enregistrée, à l’occasion du Segment de haut niveau de la 55e session du Conseil des droits de l’Homme de l’ONU, Nabil Ammar a souligné que « le processus de réformes a été renforcé par l'organisation d’élections législatives qui ont abouti à l'élection d’une nouvelle chambre de députés ainsi que par la tenue d’élections des conseils locaux

Ferid Belhaj : la Banque mondiale mettra à disposition de la Tunisie 524 millions de dollars

Le vice-président de la Banque mondiale pour la région Moyen-Orient et Afrique du Nord, Ferid Belhaj, a indiqué que son mandat prenait fin à la date du 31 mars 2024. Il s’est, donc, rendu en Tunisie afin de présenter son successeur, Ousmane Dione, aux autorités tunisiennes. Invité le 27 février 2024 d’Elyes Gharbi à « Midi Show » sur Mosaïque Fm, Ferid Belhaj a indiqué que des projets étaient en cours d’exécution dans le cadre d’un partenariat entre la Banque mondiale et la Tunisie. « Le 25 mars, la Banque mondiale mettra à disposition de la Tunisie 524 millions de dollars. 300 millions de dollars porteront sur la situation de stress alimentaire…

Les détenus politiques suspendent leur grève de la faim

Les militants et détenus politiques, Issam Chebbi, Jawhar Ben Mbarek, Abdelhamid Jelassi et Khayam Turki ont annoncé, le 27 février 2024, leur décision de suspendre la grève de la faim sauvage entamée depuis quinze jours. Dans un bref communiqué, les détenus politiques expliquent avoir accepté les demandes et les sollicitations de leur comité de défense et de plusieurs personnalités politiques et nationales ainsi que celles de l’instance nationale pour la prévention de la torture (INPT) et la ligue tunisienne des droits de l’Homme (LTDH).

Dalila Ben Mbarek Msaddek transportée d'urgence à l'hôpital

L'avocate et militante Dalila Ben Mbarek Msaddek a été transportée d'urgence à l'hôpital Habib Thameur suite à la détérioration de son état de santé. C'est ce qu'ont publié, dans la soirée du 26 février 2024 les familles des détenus politiques ainsi que l'avocat Samir Dilou. Pour rappel, Dalila Ben Mbarek Msaddek a entamé une grève de la faim sauvage depuis samedi 24 février 2024 en contestation des agissements de la justice à l'encontre de son frère, Jawhar Ben Mbarek, condamné à six mois de prison suite à une plainte de l'Instance supérieure indépendante pour les élections sur la base du décret 54

La BH Bank s’engage à financer les sociétés communautaires

La BH Bank a dit s’engager pleinement dans la politique sociale de l’État, notamment pour faire réussir le projet de création des sociétés communautaires et leur accompagnement technique. Dans un communiqué datant du mardi 27 février 2024, la BH informe ainsi qu’une délégation de la banque menée par son directeur général a participé à une séance de travail, au siège du ministère de la Formation professionnelle et de l’Emploi, avec le nouveau secrétaire d’Etat en charge des sociétés communautaires.