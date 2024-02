L’UGTT explique les raisons du déraillement d'une locomotive de transport de phosphate

Imprimer

L’accumulation de sable sur les rails de la ligne 21 serait la cause du déraillement d'une locomotive du train de phosphate reliant les gares de Gafsa et Ghannouch, survenu dimanche 25 février 2024. C'est ce qu'a a affirmé, mardi 27 février 2024, l'organe de presse de la centrale syndicale ''Echaab News'', en se référant au secrétaire général de la Fédération générale des chemins de fer tunisiens relevant de l'Union générale tunisienne du travail (UGTT), Néjib Jlassi.

En effet, M. Jlassi a affirmé qu’il est difficile pour les conducteurs de train de les détecter de loin. Et d’affirmer qu’avant cela était confié à une équipe relevant de la Société des travaux ferroviaires (Sotrafer) qui vérifiait l’état des rails et en informait les conducteurs. Mais, avec la baisse des effectifs et le non-recrutement, cette équipe avec sa spécialisation a disparu. Des raisons qu’il avance dans l’attente du rapport final d’enquête.

Rappelons que la Société nationale des chemins de fer tunisiens (SNCFT) avait annoncé, lundi 26 février 2024, l’ouverture d’une enquête sur cette affaire.

I.N.

*Photo d’illustration