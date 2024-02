« Saudia » signe deux mémorandums de coopération pour soutenir le secteur du tourisme dans le Royaume et promouvoir la Vision 2030

Imprimer

• Les nouveaux partenariats visent à offrir un ensemble complet et diversifié d’avantages modernes aux visiteurs du Royaume de toutes les nationalités du monde ainsi qu’à améliorer la qualité des services et le niveau de luxe pendant le voyage



• Une collaboration fructueuse entre « Saison de Riyad » et « Saudi Airlines » pour renforcer les efforts de développement du tourisme dans le Royaume et la signature d’un protocole d’accord pour créer la nouvelle zone « Boulevard Runway »



• Un protocole d’accord entre Saudi Airlines et la compagnie « Oil Park Development » pour soutenir le projet « The RIG », première destination de tourisme d’aventure au monde



Saudi Airlines poursuit ses démarches sérieuses vers l’avenir, elle ne cesse de se développer et de se moderniser, elle établit des partenariats vastes et ambitieux avec ses partenaires locaux et internationaux pour améliorer la qualité des services et hausser le niveau de luxe présenté à ses clients. En outre, elle soutient la Vision 2030 de l’Arabie Saoudite et contribue à renforcer la position du Royaume en tant que destination touristique mondiale et à connecter 3 continents au monde. En plus, elle continue à s’engager et à mettre en œuvre des programmes et des initiatives à l’appui de la durabilité dans le secteur de l’aviation.



Dans le cadre de la coopération fructueuse entre Saudi Airlines et la "saison de Riyad", S.E. le président de l’Autorité générale du divertissement (GEA) le consultant Turki bin Abdulmohsen Al-Sheikh, a annoncé le lancement de la création de la nouvelle zone "Boulevard Runway", à Riyad, qui permet aux visiteurs de vivre des expériences distinctives et non traditionnelles à bord des avions, tout en offrant une zone de jeu diversifiée , en plus d’une grande variété de nourriture offerts par des restaurants internationaux spécialisés.



Le protocole d’accord pour la création de la nouvelle zone "Boulevard Runway" a été signé par S.E. le Directeur Général de l’Autorité du Divertissement, l’ingénieur Faisal Bafrat, et le Directeur de Marketing du Groupe Saudia, M. Khaled Tash, à Riyad en janvier 2024, en présence de Son Excellence l’ingénieur Ibrahim bin al Abdulrahman Al-Omar, le directeur général du Groupe Saudia.

Dans le but de soutenir le développement du secteur du tourisme au Royaume, Saudi Airlines a conclu un autre protocole d’accord avec la compagnie « Oil Park Development », une des sociétés du fonds d’investissement public et le développeur du projet « The RIG », la première destination de tourisme d’aventure au monde.

Le mémorandum signé a Riyad, en février 2024, contribuera à renforcer la coopération entre les deux parties dans de nombreux domaines, y compris les moyens de transport aérien, y compris les avions électriques, les hélicoptères, et les initiatives de réduction des émissions de carbone, conformément aux objectifs de durabilité des deux parties.

Ce protocole d’accord a été signé par le président exécutif du groupe Saudia le capitaine Ibrahim bin Salman Al-Kashi, et le président exécutif de la compagnie « Oil Park Development », l’ingénieur Raed Naim Bakhrji .

Le capitaine Ibrahim Al-Kashi a déclaré : « Parce que nous cherchons à être les ailes de la Vision 2030 de l’Arabie Saoudite, nous nous concentrons dans Saudi Airlines à fixer nos objectifs conformément à la stratégie du Royaume qui vise à attirer 150 millions de visiteurs en Arabie saoudite d’ici 2030. Les résultats de cette coopération se refléteront positivement dans la réalisation des objectifs du secteur des voyages et du tourisme. Nous aspirons, en collaboration avec nos partenaires, de profiter de notre expertise commune afin de stimuler l’innovation et la croissance durable de ce secteur. »

Pour sa part, l’ingénieur Raed Bakhrji a déclaré : " The RIG inspire son ambition de la Vision 2030 de l’Arabie saoudite et ses initiatives pour développer le secteur du tourisme. Cette destination qui devrait être l’une des plus importantes pour le tourisme d’aventure, offrant aux visiteurs un mélange d’expériences d’aventure sans précédent. Notre coopération avec Saudi Airlines devrait améliorer la qualité et la distinction de nos offres et fournir aux visiteurs des options larges et faciles pour accéder à cette destination touristique distinguée. »



À propos de Saudi Airlines

Fondé en 1945, Saudi Airlines est le transporteur national d’Arabie saoudite. Elle est l’une des plus grandes compagnies aériennes du Moyen-Orient et membre de l’Association Internationale du Transport Aérien (IATA), de l’Association Arabe du Transport Aérien (ACO), et de l’Alliance SkyTeam, qui est la deuxième plus importante alliance aérienne depuis 2012.

Elle a récemment investi massivement dans sa flotte d’avions, l’une des plus récentes au monde, qui dessert actuellement plus de 100 destinations sur 4 continents; 28 d’entre elles sont des destinations internes.

Saudi Airlines a remporté un classement cinq étoiles au niveau des compagnies aériennes mondiales de l’association Airline Passenger Experience (APEX) et a reçu le statut diamant de l’APEX délivré par SYMPLIFING pour les compagnies visant à garantir les normes les plus sûres et les plus saines, en reconnaissance de la totalité de ses efforts pendant la pandémie.

Pour la deuxième fois, Saudi Arabian Airlines a mérité le prix de la compagnie aérienne la plus améliorée au monde en 2021 par Skytrax et s’est classée parmi les compagnies aériennes les plus développées du Moyen-Orient en 2022 par Brand Finance.