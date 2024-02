Enquête Exclusive spécial Tunisie : "entre misère et dictature, le grand retour en arrière"

La Tunisie sera au cœur du prochain épisode d’Enquête Exclusive, le magazine d'investigation de M6 présenté par Bernard de La Villardière.

"Tunisie : entre misère et dictature, le grand retour en arrière" est l’intitulé du reportage qui sera diffusé à 23h15 lors de l’émission du dimanche 3 mars 2024.

« C'est le pays d'origine du Printemps arabe en 2011. La révolution populaire avait alors soulevé un immense espoir de prospérité et de démocratie. Mais treize ans plus tard, après une décennie d'instabilité politique, une vague d'attentats terroristes et une crise économique sans précédent, le pays se dirige tout droit vers la dictature. Comme un grand bond en arrière. À part une minorité de privilégiés abonnés à la dolce Vita, la crise économique n'épargne personne. Les prix ont flambé et les pénuries se multiplient. Les fruits et légumes se vendent presque aussi cher qu'en France alors que le salaire mensuel moyen atteint à peine deux-cent-cinquante euros », indique le résumé de l’épisode.

I.N.