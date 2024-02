Abdelkebir : le nombre de réfugiés soudanais ne cesse d’augmenter et le problème doit être pris très au sérieux !

Le président de l'Observatoire tunisien pour les droits de l'Homme, Mustapha Abdelkebir, a indiqué, mardi 27 février 2024, sur Express FM, que 1500 réfugiés soudanais sont entrés sur le sol tunisien en une semaine, précisant que le nombre de réfugiés ne cesse d’augmenter.

« Le nombre de réfugiés soudanais est très important, nous recevons en quelques semaines ce que nous recevions en un an, cela s’est amplifié à partir de septembre dernier (...) Nous avons appelé les organismes nationaux et internationaux à mettre en place des mécanismes pour gérer la situation. Comme nous le savons si un tel flux n’est pas maitrisé et encadré le risque, sanitaire notamment, est plus important, la Tunisie pourrait connaitre la prolifération de maladies qui ont pourtant été éradiquées », a-t-il souligné au micro de Manel Gharbi.

Mustapha Abdelkebir a ajouté qu’il est nécessaire de mettre en place une commission nationale qui se charge d’appliquer un plan d’action clair pour traiter ce dossier. « Nous considérons ce qui arrive comme une crise migratoire sans précédent mais nous estimons que la Tunisie a les moyens et l’intelligence de gérer la situation. Parfois les autorités font preuve de nonchalance et prennent des décisions arbitraires qui n’émanent d’aucune structure organisée, cela a pour conséquence d’entraver toute tentative sérieuse de traiter le problème », a-t-il conclu.

M.B.Z