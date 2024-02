Les détenus politiques suspendent leur grève de la faim

Les militants et détenus politiques, Issam Chebbi, Jawhar Ben Mbarek, Abdelhamid Jelassi et Khayam Turki ont annoncé, le 27 février 2024, leur décision de suspendre la grève de la faim sauvage entamée depuis quinze jours.

Dans un bref communiqué, les détenus politiques expliquent avoir accepté les demandes et les sollicitations de leur comité de défense et de plusieurs personnalités politiques et nationales ainsi que celles de l’instance nationale pour la prévention de la torture (INPT) et la ligue tunisienne des droits de l’Homme (LTDH).

Les détenus politiques ont également adressé leurs remerciements à tous les partis politiques, instances, hommes et femmes de médias libres et tous les défenseurs des droits de l’Homme pour la solidarité exprimée envers eux. Ils ont également assuré qu’ils comptaient poursuivre leur combat par tous les moyens demandant la fermeture du dossier et de recouvrer leur liberté et celle de tout prisonnier d’opinion en Tunisie.

S.F