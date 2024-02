Mohamed Ali Boughdiri : la Tunisie avance d’un pas assuré

Le ministre de l’Éducation, Mohamed Ali Boughdiri, a indiqué avoir constaté plusieurs défaillances lors de visites surprises de plusieurs établissements scolaires effectuées le 26 février 2024. Il a, aussi, salué le personnel éducatif présent sur place et fournissant beaucoup d’effort malgré la situation difficile au sein de ces institutions.

S’exprimant le 27 février 2024 lors de « Sbeh El Ward » de Hatem Ben Amara sur Jawhara Fm, Mohamed Ali Boughdiri a assuré que la Tunisie avançait d’un pas assuré. Il a affirmé être conscient de la situation des travailleurs, des enseignants et des surveillants au sein des établissements scolaires. Il a évoqué des défaillances au niveau de l’infrastructure et de l’équipement.

Mohamed Ali Boughdiri a indiqué que le ministère de l’Éducation était attaché à la régularisation de la situation des enseignants suppléants afin de mettre fin aux formes d’emplois précaires, conformément aux souhaits du président de la République, Kaïs Saïed. Il a indiqué que le nombre d’enseignants suppléants était important et qu’il s’agissait d’un lourd héritage.

« Toute réforme sera annoncée dans le cadre du Conseil supérieur de l'Éducation qui sera annoncé par le président de la République. Il le présidera… Nous souhaitons mettre en place un système de séance unique… Néanmoins, et afin d’y parvenir, il faut garantir les ressources nécessaires, l’infrastructure et les salles pour toutes les classes… Il s’agit d’une expérience appliquée à Médenine… On y étudie jusqu’à 14 heures. L’après-midi, tous les élèves participent à des activités culturelles et sportives », a-t-il dit.

Mohamed Ali Boughdiri a expliqué qu’un rapport sur la Consultation nationale sur la réforme du système éducatif a été remis au président de la République, Kaïs Saïed. Il a expliqué qu’un projet de loi sera déposé auprès de l’Assemblée des représentants du peuple. Il a, également, évoqué la création de logements destinés aux enseignants et au personnel de l’éducation afin de leur permettre de bénéficier d’un domicile à prix préférentiel.

