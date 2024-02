Palmarès de la sixième édition "Les Volants d'Or 2023"

La sixième édition "Les Volants d’Or" s’est tenue, samedi 24 février 2024 à l’hôtel Laico à Tunis. Cette cérémonie du mérite vise à récompenser les meilleures marques automobiles en Tunisie en termes de satisfaction client (via les sondages), de performances (via les statistiques officielles) et d’idées innovantes. Elle est devenue, le rendez-vous incontournable de tous les opérateurs, distributeurs et intervenants du secteur automobile.

Une trentaine de trophées, qui ont bénéficié à treize concessionnaires tunisiens et quatre autres entreprises du secteur outre les trophées d’honneur, ont été ainsi distribués au cours de la soirée. L’objectif étant de récompenser les meilleures performances comme il se fait un peu partout dans le monde. L’événement a été organisé par TunisieAuto.tn avec le soutien de Total Tunisie, sponsor de l’événement, et en partenariat avec l’agence événementielle Adcom.

L’évènement a été rehaussé par la présence d’invités de prestige notamment le président de la chambre syndicale des concessionnaires et constructeurs automobiles et président du Conseil d’administration d’Ennakl Automobiles Ibrahim Debache et le directeur général de TotalEnergies Marketing Tunisie Mutaz Nazzal.

Ci-dessous le cru des Volants d’Or pour 2023 :

Meilleur SAV : Artes Renault

Mention spéciale meilleure opération marketing : Myriam Mzabi – Artes

Meilleure assurance auto : Lloyd Assurances

Meilleur distributeur accessoires autos : Gamma Auto

Meilleure vente segment mini 4x4 : Suzuki Jimny - Car Pro

Meilleur lancement académie off-road : Suzuki Tunisie - Car Pro

Leader des ventes de véhicule premium hybride : Volvo Car - Universal Motors

Leader du marché des pneus en Tunisie : Société Jomaa Sa

Prix d'honneur sécurité routière : direction générale de la Garde nationale

Meilleure vente véhicules hybrides marques généralistes : BSB Toyota pour le RAV4

Leader des ventes SUV : City Cars Kia

Meilleure vente véhicules fourgonnette : Italcar pour le Fiat Fiorino

Meilleur service après-vente camion : Iveco – Italcar

Meilleure vente dans son segment : MG ZS- Morris Garages Tunisie

Leader des ventes camions 8x4 et 8x6 : Man Tunisie

Best Manager Premium : Imed Gharbi- Mercedes Le Moteur

Meilleur SAV Premium : Mercedes Le Moteur

Leader de l'innovation en solutions de mobilité : Aymen Ammar- Coccinelle

Mention spéciale meilleure stratégie marketing : JMC Honda

Meilleur lancement : Honda HR-V - JMC Honda

Meilleure vente dans son segment : Mahindra XUV 300- Ets Zouari

Mention spéciale meilleure stratégie marketing : STA-Chery

Leader des ventes Véhicules sept places : STA-Chery

Meilleure stratégie marketing : Jean Takrou- Sada Motors Côte d’Ivoire

Meilleure agence agrée Stafim Groupe : Auto Lion-Sfax

Leader des ventes engins de Manutention : Anis Keskes- ITB

