Les « Volants dOr 2023 » : mention spéciale meilleure opération marketing à Myriam Mzabi (Artes)

Myriam Mzabi, directrice du marketing du groupe Artes, concessionnaire des marques Renault, Dacia et Nissan en Tunisie, a été sacrée pour avoir réalisé les meilleures opérations Marketing dans le secteur.

Durant l’année 2023, Myriam Mzabi et ses équipes ont conçu et utilisé de nombreuses campagnes de communication relatives au lancement de l’Austral, aux services après-vente, au mois de l’utilitaire, ainsi qu’aux partenariats avec la culture et les festivals.

Durant toutes ses campagnes de Marketing, Myriam Mzabi et ses équipes ont favorisé la créativité et veillé à la cohérence de leurs discours dans la communication sur les médias classiques ou sur les réseaux sociaux et ont renforcé leurs efficacités en vue d’une plus grande création de valeur.

Ces mesures ont porté leurs fruits, puisque les marques Renault, Dacia et Nissan sont plus que jamais fortes et populaires en Tunisie.