QNB soutient l’Union tunisienne d'aide aux insuffisants mentaux

Dans le cadre de sa stratégie RSE et sa volonté de sensibiliser les générations futures à l’importance de la numérisation, QNB a lancé une action pour soutenir le centre de l’Union tunisienne d'aide aux insuffisants mentaux de Thala.

La banque a équipé une salle informatique pouvant accueillir 40 membres de l'association âgés de 6 à 20 ans. Elle a également fourni des ordinateurs et des claviers, des bureaux et des articles de décoration pour l’ameublement de la salle.

Cette initiative vise à créer des centres éducatifs conformément aux objectifs de l’association qui œuvre pour la réadaptation et la formation des personnes à besoins spécifiques afin de les mieux intégrer dans la société et dans la vie professionnelle.

Cette action renforce davantage les orientations stratégiques du Groupe QNB, réaffirmant son engagement à incarner le concept de responsabilité sociétale dans toutes ses filiales internationales et apportant son soutien continu pour renforcer la cohésion entre les différents membres de la société.

