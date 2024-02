Satellite ERS-2 : tout ce qu'il faut savoir

Imprimer







Lancement et mission

Le satellite ERS-2 (European Remote Sensing Satellite-2) a été lancé le 21 avril 1995 par l'Agence spatiale européenne (ESA). Il s'agissait du deuxième satellite d'observation de la Terre de l'ESA, après ERS-1 lancé en 1991.

La mission d'ERS-2 était initialement prévue pour durer trois ans, mais elle a été prolongée à plusieurs reprises en raison de son succès. Le satellite a finalement été mis hors service le 10 septembre 2011, après plus de 16 ans en orbite

Caractéristiques et instruments

ERS-2 était un satellite de 2,3 tonnes, de la taille d'un petit bus. Il était équipé d'une suite d'instruments de pointe pour l'observation de la Terre, notamment :

Un radar à synthèse d'ouverture (SAR) : capable de produire des images radar haute résolution de la surface de la Terre, de jour comme de nuit et par tous les temps.

Un altimètre radar : pour mesurer la hauteur de la surface de la mer avec une grande précision.

Un radiomètre imageur : pour mesurer la température de la surface de la mer et la couverture nuageuse.

Un spectromètre à balayage atmosphérique : pour mesurer la concentration de gaz atmosphériques, tels que l'ozone et le dioxyde de carbone.

Réalisations et contributions

ERS-2 a été un satellite très prolifique qui a contribué à de nombreuses avancées scientifiques dans le domaine de l'observation de la Terre. Parmi ses réalisations les plus notables, on peut citer :

La surveillance des glaces marines et des glaciers pour mieux comprendre le changement climatique.

La mesure des vagues et des courants océaniques pour améliorer la prévision des tempêtes et des tsunamis.

La cartographie de la couverture terrestre et de l'utilisation des sols pour la gestion des ressources naturelles.

La surveillance des catastrophes naturelles, telles que les inondations et les tremblements de terre.

Retombées et héritage

Les données d'ERS-2 ont été utilisées par des scientifiques du monde entier pour une grande variété d'applications. Elles ont contribué à améliorer notre compréhension de la Terre et de ses systèmes, et à la mise en place de politiques environnementales plus efficaces.

L'héritage d'ERS-2 se perpétue aujourd'hui à travers les satellites Sentinel de l'ESA, qui font partie du programme Copernicus. Ces satellites de nouvelle génération continuent à fournir des données essentielles pour l'observation de la Terre et la surveillance de l'environnement.

L'European Remote-Sensing Satellite-2 (ERS-2) doit retomber sur Terre dans l’après-midi de ce mercredi. Selon l’Agence spatiale européenne (ESA), la plupart des fragments du satellite se consumeront dans l’atmosphère. Les risques, pour la Terre, liés aux fragments qui survivront sont très faibles a précisé l’agence.