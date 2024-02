ERS-2 : la Tunisie à l’abri des débris du satellite selon la Tunisian Space Agency

La Tunisian Space Association a annoncé, mercredi 21 février 2024, que la Tunisie est à l’abri des fragments du satellite européen qui vont tomber sur Terre aujourd’hui.

L'European Remote-Sensing Satellite-2 (ERS-2), lancé en 1995 doit retomber sur Terre dans l’après-midi de ce mercredi. Selon l’Agence spatiale européenne (ESA), la plupart des fragments du satellite se consumeront dans l’atmosphère. Les risques, pour la Terre, liés aux fragments qui survivront sont très faibles a précisé l’agence.

Le Bureau des débris spatiaux de l'ESA prévoit actuellement que la rentrée du satellite ERS-2 dans l’atmosphère terrestre soit à 15h49 UTC (16h49 CET) le 21 février 2024 avec une incertitude actuelle de +/- 1,76 heure. Cette incertitude, explique l’agence résulte en grande partie de la difficulté de prévoir la densité de l’air traversé par le satellite. La densité atmosphérique détermine la force de la traînée qui provoque la désintégration d'ERS-2.

ERS-2 est la deuxième mission d'observation de la Terre de l'ESA (après ERS-1) et a été lancée en 1995. Tous deux transportent une charge utile complète comprenant un radar à synthèse d'ouverture (SAR) et un altimètre radar pour étudier les températures et les vents de la surface de la mer ; ERS-2 transporte en outre un capteur pour la recherche sur l’ozone atmosphérique.

Lors de leur lancement, les deux satellites ERS étaient les engins spatiaux EO les plus sophistiqués jamais développés et lancés en Europe, précise l’ESA.

M.B.Z