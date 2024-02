Le Forum des forces démocratiques réitère son soutien aux détenus politiques

Le Forum des forces démocratiques a publié mardi 20 février 2024 un communiqué de soutien aux détenus politiques.

Le Forum a commencé par souligner que les arrestations qui ont visé de nombreux acteurs politiques et économiques de la scène nationale, interviennent dans un climat tendu où les libertés fondamentales sont sérieusement menacées.

Il a ensuite réitéré son soutien aux détenus politiques appelant à leur libération et exhortant le ministère public à révéler, maintenant que l’enquête a bouclé l’année, les preuves et autres éléments qui pourraient au moins corroborer les accusations.

Le Forum des forces démocratiques a, en outre, appelé à l’annulation des décrets qui entravent le régime démocratique et à cesser de poursuivre et de s’acharner sur les opposants et les leaders d’opinion.

Il a invité toutes les forces démocratiques à unir les rangs pour « barrer la route au régime autocratique et l’affronter ».

Les dirigeants politiques détenus dans le cadre de l’affaire dite de complot contre la sûreté de l’État ont entamé, rappelons-le, une grève de la faim depuis le 12 février, pour protester contre leur incarcération durant un an, sans crime commis. Ils revendiquent leur libération et l'arrêt des poursuites sécuritaires et judiciaires à l'encontre de tous les politiciens et activistes de la société civile injustement touchés par l'oppression.

Ghazi Chaouachi et Ridha Belhaj ont dû suspendre la grève sur ordre de leurs médecins.

M.B.Z