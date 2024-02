Météo Tunisie : temps pluvieux et orages passagers

L’Institut national de la météorologie (INM) a annoncé un temps pluvieux dans la nuit du mardi 20 février 2024.

L’INM annonce, dans son bulletin, des nuages épais et orages passagers avec des pluies éparses dans le nord, incluant localement les régions du centre-est et le sud.





Les vents du secteur nord sont forts près des côtes et des hauteurs, ils sont faibles à modérés sur le reste des régions.





Les températures nocturnes varient entre 11°C et 15°C dans la plupart des régions et entre 6°C et 10°C dans les hauteurs de l’ouest.

M.B.Z