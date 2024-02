Le député Nouri Jeridi traîte le gouvernement d'incapable et appelle à une motion de censure

Le député de la circonscription El Guettar, Belkhir et Sned du gouvernorat de Gafsa et membre du bloc parlementaire « Pour que le peuple triomphe », Nouri Jeridi a poussé un grand coup de gueule lors de la plénière de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) tenue le 20 février 2024 en présence du ministre de l’Agriculture, Abdelmonem Belati. Il a appelé le parlement à entamer la préparation d'une motion de censure visant le gouvernement.

« Bonjour la souffrance, les maux, le chômage et la marginalisation !

Bonjour la corruption, les pots-de-vin, les projets bloqués, les conflits d’intérêts, la complaisance, les chambres closes et l’enrichissement !

Bonjour les familles qui volent et qui se nourrissent du sang des pauvres de mon peuple !

J’abandonne à partir de cette intervention les protocoles de salutation et remerciement, car je me suis lassé des tromperies et le rôle du faux témoin m’étouffe !

Alors qu’une loi portant sur la régularisation du commerce international des animaux et des plantes menacés d’extinction est présentée à notre assemblée, les aspirations de liberté, de dignité, d’emploi, de richesse et de développement de tout un peuple sont en voie d’extinction ! », s’est exclamé l’élu.

Il s’est par la suite directement adressé au ministre de l’Agriculture, l’accusant de faire partie d’un gouvernement d’incompétents : « Je te nomme représentant du gouvernement de l’échec cuisant en raison de la hausse du taux de chômage et de l’intention d'enfouir la plus importante des causes en matière d’agriculture…

Vous êtes le gouvernement de l’échec cuisant et les représentants du peuple ont honte des réponses des ministres qui en grande partie ne présentent que des statistiques que tout citoyen peut obtenir ! Les réponses du ministre de la Santé à mes questions en sont la meilleure preuve…

Vous continuez d'importer des semences et vous délaissez la banque de gènes… Vous êtes le gouvernement de l’échec et le secteur des fourrages est contrôlé par des gangs que vous connaissez…

Vous êtes le gouvernement de l’échec cuisant, car vous vendez des rêves au peuple…

Quelles sont vos réalisations ? Quels sont vos projets économiques, agricoles, industriels et énergétiques ?

Vos réalisations sont de l’inflation et une hausse des prix…

Si vous n’avez pas la situation sous contrôle, avouez la chose à ce peuple !

Une dernière remarque, si l’Assemblée des représentants du peuple avait un semblant de courage, elle n’aurait pas voté le budget de 2024. Ce budget non-démocratique est impopulaire...

Si l’Assemblée des représentants du peuple avait un semblant d'audace, qu'on commence l'élaboration d'une motion de censure visant ce gouvernement », s’est exclamé le député.

Nour Jeridi est aussi revenu sur la situation à Toujane du gouvernorat de Gabès privée, selon lui, d’eau potable depuis 18 mois. Les habitants d’après lui font la queue afin de s’approvisionner, comme dans les années soixante. Il a indiqué que la station de dessalement d’eau à Djerba était exploitée afin de couvrir les besoins des piscines des hôtels de luxe. L’élu a, aussi, indiqué que la région de Zarat du gouvernorat de Gabès était marginalisée. Il a indiqué qu’une foreuse devait dégager le port de cette ville, mais en vain. La chose devait avoir lieu depuis 2021.

S.G