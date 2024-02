Kaïs Saïed a plus de pouvoirs que Omar Ibn El Khattab, ironise Raja Ben Slama

L’omniscient Kaïs Saïed semble dépasser les plus grands califes de l’Histoire. Rebondissant sur les dernières activités présidentielles, l’universitaire Raja Ben Slama a comparé le chef de l’Etat au calife Omar Ibn El Khattab estimant que ce dernier n’a pas eu tous les pouvoirs que possède Kaïs Saïed.

« C’est bien que monsieur le président s’occupe de la cherté des prix et de la sous-traitance, mais dans ce cas il devient opposant et syndicaliste en plus de tous les pouvoirs qu’il détient. Toutes ces fonctions n’ont jamais été réunies, même pas chez Omar Ibn El Khattab », a ironisé Mme Ben Slama.

On rappelle que le chef de l’État s’est réuni hier avec le chef du gouvernement pour lui demander d’agir contre les sociétés de sous-traitance qu’il considère comme esclavagistes. Quant aux prix, il ne rate quasiment pas une occasion pour en parler, dénonçant la cherté et accusant d’hypothétiques spéculateurs d’en être responsables.

R.B.H