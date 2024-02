Cette photo est-elle celle d'une entrepreneure tunisienne ?

Plusieurs pages Facebook et internautes ont publié, les 19 et 20 février 2024, la photo d’une dame sur une bicyclette avec un texte indiquant qu’il s’agissait d’une jeune tunisienne ayant lancé son propre projet de livraison à vélo. Tous ont indiqué qu’il s’agissait d'une certaine Salma Ben Nassef, habitante de Bizerte et qu'il s'agissait d'un projet qui sera opérationnel à partir de la semaine prochaine.

« J'ai décidé d'être libre et de gagner moi-même mon argent. J'ai trouvé du soutien auprès de plusieurs Tunisiens croyant en mon idée. L'idée a été lancée sans y avoir trop pensé et mon amour pour les bicyclettes m'a poussé à entamer ce projet à Bizerte », aurait déclaré la jeune entrepreneuse.

Or, en vérifiant l’authenticité de l’information, l’équipe de BN Check a découvert que la photo en question est celle d’une entrepreneure algérienne dont le nom est Yasmine Iamarène. Celle-ci a lancé, en décembre 2020 son entreprise de livraison à vélo à Paris en France. Elle en est l’actuelle présidente.

La même photo que celle publiée par les internautes tunisiens et les pages Facebook est disponible sur le site de l’entreprise dans la rubrique « Livraison en vélo ». Il est possible de la consulter en cliquant sur le lien suivant : https://www.mp-logistique.fr/services/livraison-en-velo.

Pour ce qui est de la dame en elle-même, il est possible de voir sa photo sur le compte Instagram de l’entreprise et de suivre même des interviews et des déclarations dans lesquelles elle raconte son histoire.

Enfin, en effectuant une recherche sur Facebook et autres réseaux sociaux, nous n’avons pas trouvé de trace d’une entrepreneure habitant à Bizerte et ayant lancé un projet de livraison à vélo. On conclut donc que l'information diffusée par les pages Facebook et les internautes est fausse.

S.G