Houssemeddine Jebabli : le terroriste capturé à Kasserine pourrait être une source d’informations importantes

Le porte-parole de la direction générale de la Garde nationale, Houssemeddine Jebabli, a souligné, lors de son intervention, mardi 20 février 2024, dans la matinale de Mosaïque FM, que la récente arrestation d’un terroriste à Kasserine permettra aux unités sécuritaires de recueillir des informations précieuses concernant notamment l’activité des cellules terroristes dans le pays.

Sans rentrer dans les détails, le responsable a précisé, au micro d’Amine Gara, qu’il s’agit d’une prise importante dans la mesure où le terroriste a été capturé vivant et pourra ainsi être interrogé.

Les unités de la direction de lutte contre le terrorisme, en coordination avec l'unité spécialisée de la Garde nationale et les unités spéciales de l'armée nationale ont, rappelons-le, réussi à arrêter, hier, un dangereux élément terroriste à la suite d'une embuscade mise en place alors qu'il se déplaçait à moto sur l'une des voies menant aux abris des éléments terroristes dans les montagnes de Kasserine.

Des armes de guerre et une ceinture explosive, ont été saisis en sa possession. L’individu en question a rejoint des organisations terroristes depuis 2014 et a participé à des opérations terroristes visant les groupes sécuritaires et militaires. Il est, également, impliqué dans le meurtre d'un berger et des opérations de vol et d'intimidation des citoyens de la région.

Traduit devant les autorités judiciaires, le parquet a ordonné l'ouverture d'une enquête à cet effet et l'émission d'un mandat de dépôt à son encontre.

M.B.Z