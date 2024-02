Arrestation d’un dangereux terroriste à Kasserine

Les unités de la direction de lutte contre le terrorisme, en coordination avec l'unité spécialisée de la Garde nationale et les unités spéciales de l'armée nationale, ont réussi à arrêter un dangereux élément terroriste à la suite d'une embuscade mise en place alors qu'il se déplaçait à moto sur l'une des voies menant aux abris des éléments terroristes dans les montagnes de Kasserine.

Le ministère de l’Intérieur indique dans un communiqué rendu public, lundi 19 février 2024, que des armes de guerre et une ceinture explosive, ont été saisis en sa possession. Le ministère note que l'individu en question a rejoint des organisations terroristes depuis 2014 et a participé à des opérations terroristes visant les groupes sécuritaires et militaires. Il est, également, impliqué dans le meurtre d'un berger et des opérations de vol et d'intimidation des citoyens de la région.

Traduit devant les autorités judiciaires, le parquet a ordonné l'ouverture d'une enquête à cet effet et l'émission d'un mandat de dépôt à son encontre.

S.H