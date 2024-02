Kaïs Saïed reçoit la présidente de la Berd

Le président de la République, Kaïs Saïed, a reçu, lundi 19 février 2024, la présidente de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (Berd), Odile Renaud-Basso, au palais de Carthage.

Cette rencontre a permis de passer en revue l'évolution des relations de coopération et de partenariat entre la Tunisie et la Berd. Le président de la République a souligné l'importance de renforcer davantage les mécanismes de consultation et de dialogue entre la Tunisie et la Banque afin de financer des projets prometteurs en Tunisie, dans le cadre d'une vision globale répondant aux choix du peuple tunisien souverain, notamment dans les secteurs des énergies renouvelables et propres, du dessalement de l'eau, de la santé, de l'infrastructure, et des technologies modernes.

Le président de la République a assuré que l'État soutient l'initiative privée et le secteur des affaires, tout comme il s’engage à soutenir les infrastructures et les installations publiques en raison de leur rôle central dans l'économie nationale et dans la protection des droits fondamentaux tels que la santé, le transport, et autres.

Le président de la République a également souligné l'engagement de l'État à fournir les garanties législatives et judiciaires nécessaires, ainsi que le climat propice, pour attirer les investissements étrangers et encourager les partenaires de la Tunisie à financer davantage de projets diversifiés contribuant à améliorer les taux de croissance et à stimuler le développement.

S.H