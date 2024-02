Libération de Hassan Hamdaoui

Le blogueur, Hassan Hamdaoui, connu pour soutenir et défendre le processus du 25-Juillet, a été libéré, aujourd’hui 19 février 2024, soit après une nuit de détention à la suite d’une plainte sur fond du décret liberticide n°54.

L’affaire est liée au député de la circonscription Bouhajla, Mokhtar Ifaoui. Ce dernier a été accusé par le blogueur de corruption, de haute trahison et de népotisme. Hassan Hamdaoui aurait déclaré, dans une publication Facebook que Mokhtar Ifaoui était intervenu auprès d’un ministre afin de servir les intérêts de contrebandiers. Il aurait, aussi, exploité sa qualité d’élu afin de dissimuler la présence d’un véhicule qatari transportant des armes.

Le député, Mokhtar Ifaoui a annoncé dans une publication Facebook du 14 février 2024 qu’il portait plainte et avait décidé de saisir la justice. Il a qualifié la chose de mensonges et de commérages. Mais, il n’a pas révélé l’identité de la personne concernée et son intention de faire appel au décret n°54. De son côté, le blogueur Hassan Hamdaoui avait publié une photo de la convocation de police en indiquant qu’il s’agissait d’un « cadeau » de la part d’un député.

Aujourd’hui, 19 février 2024, le député Mokhtar Ifaoui a annoncé qu’il retirait sa plainte en raison des excuses présentées par le blogueur Hassan Hamdaoui. Suite à cela, il a été libéré, apprend Business News.

Notons que sa libération signifie que le ministère public n’a pas choisi de se constituer partie civile. Il est, également, à noter que l’arrestation de Hassan Hamdaoui avait suscité la réaction des soutiens, mais aussi des opposants au processus du 25-Juillet. D’un côté, les défenseurs du processus ont appelé le président de la République à réagir, alors que de l’autre côté, certains ont profité pour mettre l’accent sur la nécessité de réviser le décret n°54, notamment son article n°24.

S.G