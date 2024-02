Afek Tounes impute le ralentissement économique au pouvoir en place

Imprimer

Afek Tounes a publié, lundi 19 février 2024, un communiqué imputant la récession et le ralentissement économique au pouvoir en place.

Le parti a exprimé sa profonde préoccupation face à la détérioration des indicateurs économiques, notamment le taux de croissance économique proche de zéro en 2023 (0,4%) et l’augmentation du taux de chômage (16,4%).

« Le pouvoir en place porte l’entière responsabilité de ces chiffres négatifs après deux ans et demi de gestion autocratique des affaires de l’État », note le communiqué. « Il est nécessaire de trouver les solutions pour relancer l’économie nationale, en assainissant notamment le climat des affaires, en encourageant l’investissement, en mettant en œuvre les projets bloqués, en modifiant les lois bureaucratiques et les rentes obsolètes, en mettant en place un système fiscal attractif, en encourageant les jeunes à créer des entreprises dans le domaine des technologies modernes, et en œuvrant à soutenir et sauver les petites et moyennes entreprises ».

Afek Tounes est, également, revenu sur l’élection présidentielle saluant la décision du maintien de ce rendez-vous électoral. Il a toutefois souligné la nécessité d’assainir le climat politique, d’assurer une concurrence démocratique loyale, et de garantir la neutralité totale des appareils de l’État afin de ne pas exclure les opposants politiques.

« L’Instance supérieure indépendante pour les élections se doit de respecter toutes les valeurs et dispositions de la loi l’organisant », indique le communiqué. « Le parti espère également que ce rendez-vous national sera l’occasion de choisir des programmes et des projets susceptibles de hisser notre pays et le sortir de la crise ».

N.J