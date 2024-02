Conect : le prêt de la BCT doit servir à l'investissement et au remboursement des acteurs économiques

La Confédération des Entreprises Citoyennes de Tunisie (Conect) est revenue sur l’adoption, par l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) de la loi n°10 permettant au gouvernement de s’endetter directement auprès de la Banque centrale de tunisie (BCT).

À la suite d’une assemblée générale tenue le 17 février 2024, la Conect a exprimé ses préoccupations quant au ralentissement de l’économie nationale et de la baisse de la demande intérieure. L’organisation patronale a évoqué le faible taux de croissance économique de seulement 0,4% en 2023, tel qu’annoncé récemment par l’Institut national de la statistique.

La Conect a appelé à l’accélération des réformes structurelles, à l’amélioration du climat des affaires et à éviter davantage de pression fiscale pour les entreprises du secteur privé. Elle a, également, considéré que le prêt contracté auprès de la BCT devait être orienté vers la restructuration des entreprises publiques et le paiement des dettes de ses dernières. Le prêt doit, aussi, servir à rembourser les dettes contractées auprès des acteurs économiques et à l’investissement afin de redynamiser l’économie nationale.

La Conect a évoqué les questions du changement climatique, du stress hydrique et du déficit énergétique, tout en estimant qu'il s'agissait des principales raisons ayant abouti à un ralentissement de l’économie en 2023. Le communiqué publié par l’organisation les a qualifiés de futurs dangers. L’organisation patronale a insisté sur l’importance d’accélérer et de faciliter l’exécution de la stratégie de transition énergétique et environnementale.

La Conect a affirmé être prête à soutenir les efforts de la Tunisie à travers la formulation de propositions et l’activation de toute initiative visant à soutenir le tissu économique et le partenariat entre les secteurs public et privé.

Pour rappel, l'ARP a approuvé, le 7 février 2024, une loi autorisant exceptionnellement la BCT à prêter sept milliards de dinars au trésor national.

S.G