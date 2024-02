Les taxis individuels menacent de faire grève

Imprimer

Les taxis individuels organisent mardi prochain un sit-in de protestation et menacent de faire grève si les autorités ne répondent pas à leurs revendications.

C’est ce qu’a annoncé lundi 19 février 2024, le secrétaire général de l'Union tunisienne des taxis individuels, Faouzi Kharbouchi, dans une intervention téléphonique dans l’émission Sbeh Ennes sur Mosaïque FM.

Les taxis individuels sont en effet en colère de voir une partie de leur clientèle prendre d’autres moyens de transport ; les motos. Selon Faouzi Kharbouchi, des dizaines de motos transportent des personnes dans l’illégalité totale et à des tarifs préférentiels, ce qui relève de la concurrence déloyale.

Il a souligné que les taxis individuels s’étaient déjà plaints à plusieurs reprises de ce phénomène et a appelé à davantage de contrôle pour endiguer cette pratique dangereuse. Il a rappelé, dans ce sens, le nombre d’accidents de la route dans lesquels les motos ont été impliquées.

En l’absence d’un transport public décent et avec la hausse des tarifs des taxis individuels qui, par ailleurs, rechignent quand il s’agit d’aller dans zones où le trafic routier est dense, et osent parfois refuser de transporter les gens car les trajets sont courts, les habitants de la capitale se sont tournés vers des alternatives moins coûteuses et moins stressantes, en l’occurrence les motos.

Au sujet de ces dépassements commis par les taxis, Faouzi Kharbouchi a avancé des incidents isolés qu’on ne peut imputer à l’ensemble du secteur. Il a également appelé le président de la République et le ministre de l’Intérieur à intervenir.

N.J