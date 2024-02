Ahmed Hachani aux chefs de missions techniques et financières : les indicateurs économiques s'améliorent

Le chef du gouvernement, Ahmed Hachani, a reçu mardi soir 13 février 2024, les chefs de missions techniques et financières internationales accrédités en Tunisie, au palais du gouvernement à la Kasbah affirmant que les indicateurs économiques s'améliorent de manière significative et que le travail se poursuit pour entreprendre les réformes nécessaires.

Au début de cette réunion, le chef du gouvernement a noté le niveau de coopération existant entre la Tunisie et les chefs de missions techniques et financières internationales, soulignant la nécessité de soutenir et de développer cette coopération internationale afin de consacrer ses dimensions stratégiques.

Le chef du gouvernement a, également, appelé à une coordination accrue avec les partenaires techniques et financiers pour obtenir de meilleurs résultats, dans le cadre d'un partenariat durable et fructueux.

Pour leur part, tous les participants ont exprimé leur satisfaction de rencontrer le chef et plusieurs membres du gouvernement, exprimant leur volonté de développer la coopération avec la Tunisie.

Cette réunion s’est déroulée en présence de la ministre des Finances, de la ministre de l'Économie et de la Planification, de la ministre de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie, du ministre de l'Agriculture, et du secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères.

S.H