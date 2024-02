Les retraités protestent contre la précarité

Le secrétaire général de la Fédération générale des retraités, Abdelkader Nasri a indiqué, mercredi 14 février 2024, sur les ondes de Jawhara Fm avec Hatem Ben Amara, qu’aucun accord n’a été trouvé avec les autorités de tutelle assurant que les pensions de plusieurs retraités n’ont pas été réajustées pour faire face à la cherté de la vie.

Le responsable syndical a assuré que les retraités vivent des situations de précarité et des conditions misérables, soulignant qu’ils ne vont pas accepter ces conditions. « C’est une honte de voir les retraités, qui ont bâti ce pays, vivre la misère et ne pas bénéficier d’une couverture sociale et d’une assurance maladie digne ».

Abdelkader Nasri a affirmé que les retraités vont organiser une manifestation de protestation, aujourd’hui même, à l’avenue Habib Bourguiba pour exprimer leur colère et leur mécontentement et faire parvenir leurs voix aux autorités compétentes. « Nous sommes prêts à défendre nos droits et nos revendications par tous les moyens mis à notre disposition ».

Il a précisé que plus d’un million de retraités sont concernés par le réajustement des pensions de retraite dont 800 mille sont affiliés à la CNSS et 380 mille sont affiliés à la CNRPS.

