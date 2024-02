Enquête : 76,5% des hommes tunisiens n’ont jamais consommé de boissons alcoolisées

Les résultats de l’enquête par grappes à indicateurs multiples (Mics), menée sur « La situation de la mère et de l’enfant en Tunisie – 2023 » viennent d’être publiés.

Le 12 février 2024, a été révélé le rapport de cette enquête, réalisée par l’Institut national de la statistique (INS) sous la coordination du ministère de l’Économie et de la Planification (MEP) avec l’appui technique et financier de l’Unicef et les contributions de l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID) et de la Banque allemande de développement (KfW),

Selon cette enquête, le pourcentage d’hommes ayant consommé au moins une boisson alcoolisée à un moment quelconque au cours du mois de l’enquête était de 8% dont 9,6% en milieu urbain et 4,9% en milieu rural. Cet indicateur enregistre ainsi un recul par rapport à 2018 (11,2%).

Le taux le plus élevé a été enregistré dans le Grand Tunis avec 13,1%. Il est de 0,6% chez les adolescents de 15 à 19 ans.

L’usage d’alcool, note l’enquête, varie en fonction du bien-être économique et du niveau d’instruction : Il est de 10,3% chez les hommes appartenant aux familles les plus riches (14,7% en 2018) et de 5,9% pour les plus pauvres (10,2% en 2018).

8,9% des hommes sans niveau scolaire consomment de l’alcool contre 5,3% pour ceux ayant un niveau supérieur. 76,5% des hommes n’ont jamais consommé de boissons alcoolisées. Cette proportion est de 96,5% chez les adolescents de 15 à 19 ans.

3% ont bu de l’alcool avant l’âge de 15 ans : 2,7% en milieu urbain contre 3,6% en milieu rural et 5,6% issus des familles les plus pauvres contre 2,1% des familles les plus riches.

Chez les femmes, la consommation d’alcool demeure un comportement exceptionnel souligne le rapport. En effet, 98,1% d’entre elles n’ont jamais consommé d’alcool, contre 99,3% en 2018.

M.B.Z