Les préparatifs du mois de ramadan au cœur d’un conseil ministériel restreint

Imprimer

Un conseil ministériel restreint présidé, mardi 13 février 2024, par le chef du gouvernement, Ahmed Hachani a décidé de prendre une série de mesures économiques dans le cadre des préparatifs pour le mois de ramadan 2024.

Le conseil a décidé d’accorder une allocation financière à l'occasion du mois de ramadan au profit des familles nécessiteuses d'un montant de soixante dinars pour 340 mille familles, pour un montant total de 20,4 millions de dinars, avec également l'approbation d'une allocation de même valeur à l'occasion de l’Aïd Esseghir.

La valeur du coût du panier de ramadan au profit des familles à faible revenu non bénéficiaires sera revu à la hausse avec une allocation à hauteur de cent dinars pour un montant total de 4,5 millions de dinars, en plus de l'augmentation du nombre de bénéficiaires du programme d'interventions de l'Union tunisienne de solidarité sociale.

Il a été, aussi, décidé de prendre les dispositions nécessaires afin d’approvisionner le marché en produits de base, de renforcer les opérations de contrôle en vue de lutter contre la spéculation et d’intensifier les points de vente du « producteur au consommateur ».

Lors de ce conseil, il a été convenu de réorganiser le calendrier des dessertes des réseaux ferroviaire et de bus et de s’assurer de la disponibilité de la flotte des sociétés nationales et régionales de transport.

Le conseil a, également, mis l’accent sur la diversification et l’enrichissement des programmes culturels, parallèlement à l’organisation de foires, tout en soulignant la nécessité de tenir compte de la situation humanitaire dans les territoires palestiniens.

S.H