Les photos de la salle “L’Agora” choquent les internautes

Les photos publiées, mardi 13 février 2024, par la salle de cinéma “L’Agora” ont provoqué un tollé de réactions sur la toile.

Dans ce post, les responsables de la salle appellent leurs clients à maintenir “propre” un endroit où on est censé se rendre pour profiter d’un bon moment et se décharger des soucis du quotidien.

Cet appel est accompagné par des photos de la salle jonchée d’épluchures de “glibettes”, graines salissantes qui accompagnent souvent d’ailleurs les loisirs des Tunisiens.

“Désolant, affligeant, scandaleux, triste” disent les internautes, choqués. Ce qui l’est d’autant plus c’est de voir un tel comportement perpétré dans un endroit où sont censés se rendre des personnes “cultivées” et où le ticket coûte plus de dix dinars, des gens donc d’un “certain niveau”, dénoncent-ils.

M.B.Z