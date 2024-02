UE-Italie : un accord de 8,7 millions d’euros en faveur de 3.000 producteurs de céréales tunisiens

L'Union européenne et l'Agence italienne de coopération au développement (AICS), en collaboration avec leurs partenaires, renforcent leur soutien à la Tunisie, réaffirmant leur engagement en faveur du développement durable et de la sécurité alimentaire.

Au siège de l'AICS à Tunis, d'importants contrats de subvention ont été signés, mardi 13 février 2024, avec quatre collecteurs tunisiens, agents de l'Office des Céréales, dans le cadre du programme Adapt, marquant ainsi un soutien important à la communauté tunisienne dans le secteur des céréales, indique l’Agence Ansa.

Quatre collecteurs, représentant l'Office des Céréales ont signé des contrats avec l’AICS pour une valeur totale d'environ 8,7 millions d'euros, pour les campagnes céréalières 2023/2024 et 2024/2025, et visant à accompagner plus de 3.000 producteurs de céréales tunisiens.

Cette initiative, précise la même source, entre dans le cadre du programme Adapt Cereals, financé par l'Union européenne et mis en œuvre par l’AICS, en collaboration avec le Programme alimentaire mondial (PAM). Elle vise à renforcer le secteur céréalier du pays, en le rendant plus capable de faire face aux défis économiques et écologiques, grâce à un soutien stratégique qui favorise une agriculture durable et augmente la résilience des producteurs locaux.

L'Union européenne et ses partenaires, conscients des défis auxquels est confrontée la Tunisie dans un secteur qui reste marqué par les tensions sur le marché mondial des céréales suite à la guerre en Ukraine et des défis auxquels sont confrontés les producteurs tunisiens pour assurer une production durable, de qualité et suffisante, ils mobiliser leurs ressources financières et leur soutien technique pour soutenir les initiatives nationales, souligne enfin Ansa.

M.B.Z