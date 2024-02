Hammamet : des policiers protestent contre l'arrestation de leurs collègues

Des agents et cadres des unités de police relevant du district de sûreté nationale de Hammamet ont participé, aujourd’hui 13 février 2024, à un rassemblement devant le commissariat de police de Hammamet afin de protester contre la détention de deux de leurs collègues.

Les policiers présents sur place ont exprimé leur colère et leur opposition quant à l’arrestation du chef de l’unité de police judiciaire et de son adjoint. Ces derniers seront placés en détention pour deux jours renouvelables suite à un raid mené récemment et visant une maison se trouvant dans la région.

D’après les premières informations disponibles, le chef de la police judiciaire et son adjoint sont accusés d’avoir illégalement pris d’assaut la maison sans y être autorisés par le ministère public. De leur côté, les policiers affirment que leurs collègues ont agi conformément aux procédures en vigueur. Ils ont appelé à la libération de ces derniers.

