Kaïs Saïed, présidentielle, sociétés communautaires, banques… Les 5 infos de la journée

Il est déjà minuit, voici le récapitulatif des informations les plus importantes ayant marqué la journée du 12 février 2024 :

Kaïs Saïed : les banques et les établissements financiers doivent soutenir l’économie nationale

Le président de la République, Kaïs Saïed, a reçu, lundi 12 février 2024, le président de l'Association professionnelle tunisienne des établissements financiers (APTBEF), Néji Ghandri, au palais de Carthage.

Cette réunion a permis d’aborder « la nécessité de l'engagement de toutes les banques publiques et privées ainsi que d'autres établissements financiers dans le soutien de l'économie nationale, basé sur les choix du peuple tunisien et non dicté par n’importe quelle partie étrangère », annonce un communiqué de Carthage.

Le président de la République a rappelé que toutes les échéances ont été respectées, depuis le référendum jusqu'aux élections des membres de l'Assemblée des représentants du peuple et les récentes élections locales, qui constituent la première étape de la mise en place du Conseil national des régions et des districts.

Il a également affirmé que toutes les élections à venir se dérouleront à temps, y compris l'élection présidentielle.

Karim Krifa : Abir Moussi pourrait être assassinée par les tueurs de Chokri Belaïd

S’exprimant durant une conférence de presse le 12 février 2024, l’avocat et membre du comité de défense de Abir Moussi, Karim Krifa a indiqué que l’état de santé de cette dernière était préoccupant. Il a, également, assuré que les équipements demandés par le médecin n’ont pas encore été fournis. Il a, également, considéré qu'elle pourrait faire l'objet d'un assassinat.

Dalila Ben Mbarek Msaddek : les détenus politiques sont prêts à poursuivre leur grève de la faim jusqu'au bout

L’avocate et membre du comité de défense des accusés dans l’affaire de complot contre la sûreté de l’État, Dalila Ben Mbarek Msaddek a indiqué que ces derniers ont entamé une grève de la faim ouverte. « Il ne s’agit pas d’un geste symbolique, mais d’un acte de colère », a-t-elle dit.

46 associations dénoncent la révision du décret 88 : nous ne sommes pas des traîtres !

46 organisations de la société civile tunisienne ont signé un communiqué pour dénoncer les tentatives du régime visant le tissu associatif, notamment son intention de remplacer le décret 88 organisant les associations.