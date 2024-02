Les travaux de l’hôpital de Kairouan devraient démarrer avant la fin du premier semestre de 2024

La quatrième réunion de la commission supérieure pour l’accélération de la réalisation des projets publics, tenue lundi 12 février 2024 au palais du gouvernement à la Kasbah, a révélé que les travaux de construction de l’hôpital universitaire du roi Salmen Ben Abdelaziz à Kairouan devraient démarrer avant la fin du premier semestre de 2024.

Selon le communiqué rendu public par la présidence du gouvernement, les différentes problématiques et difficultés liées à la réalisation de ce projet ont été surmontées, ce qui a permis de relancer les travaux d’aménagement des routes et de l’espace extérieur de l’hôpital et d’atteindre un taux d’avancement de 20%.

Lors de cette réunion qui s’est déroulée sous la présidence du chef du gouvernement, Ahmed Hachani et en présence des différents ministres concernés, la commission a également, examiné le projet Taparura prévu sur les côtes nord de la ville de Sfax et les différents obstacles fonciers, environnementaux, industriels et financiers entravant sa réalisation.

La commission s’est penchée sur plusieurs autres projets relatifs à la réalisation et l’équipement des hôpitaux à Tala, Dahmani, Ghardimaou, Jelma, Makthar, Haffouz, El Jem, Sbiba et Sidi Bouzid ainsi que des projets relatifs au développement des prestations de certains services spécialisés dans les hôpitaux de Regueb, Meknessi et dans les établissements hospitaliers des gouvernorats de Tunis, Sfax, Bizerte, Ben Arous et Medenine.

Le chef du gouvernement a appelé à identifier des solutions pour surmonter les obstacles entravant la réalisation de ces projets, selon un calendrier clair, soulignant l’importance d’assurer la coordination entre les différents intervenants notamment, les entreprises publiques et les bailleurs de fonds en vue de bien présenter la nouvelle vision de l’État et sa volonté de réaliser tous les projets programmés.

S.H