L’annulation de la Foire du livre provoque la colère des éditeurs et des lecteurs tunisiens

Les éditeurs tunisiens, mais aussi les lecteurs et les auteurs, ont vivement dénoncé l’annonce du report de la 38e édition de la foire internationale du livre prévue du 19 au 28 avril 2024.

L’Établissement national pour la promotion des festivals et des manifestations culturelles et artistiques avait annoncé la nouvelle dans un communiqué publié samedi dernier, sans citer les raisons de cette annulation et sans spécifier une nouvelle date pour la tenue de la foire.

Sa directrice, Hend Mokrani, a toutefois révélé, à Reuters, que l’annulation est due à une concordance de dates entre la Foire du livre et une autre foire qui doit également se tenir au Parc des expositions du Kram.

Les éditeurs ont dénoncé cette annonce brusque et tardive, qui vient perturber leur programme d'édition élaboré durant des mois. Ils pointent un amateurisme flagrant, de telles dates devant être fixées et préparées longtemps à l’avance.

Les lecteurs ont, eux, exprimé un profond désarroi, de voir cet évènement annulé sans le moindre égard dans un pays en proie à la misère intellectuelle et où le nombre de personnes qui lisent est honteusement bas.

M.B.Z