La Tunisie réceptionne le deuxième lot de bus usagés de la RATP

La Société des transports de Tunis (STT) communément appelée Transtu a réceptionné, vendredi 9 février 2024, au port de la Goulette le deuxième lot de 47 bus usagés, dont neuf articulés, en présence du ministre du Transport, Rabie El Majidi, et du PDG de la société, Abderraouf Essalah. C’est ce qu’a indiqué un communiqué de la société.

L’opération d'acquisition globale concerne 300 bus usagés, dont 32 bus articulés : des bus de la marque Iveco Irisbus, écologiques, équipés de rampes et de filtres à particules répondant aux normes Euro 5. Le premier lot a été réceptionné en août 2023.

Cet achat opéré auprès de la Régie autonome des transports parisiens (RATP) a coûté seize millions de dinars (le coût moyen d'un bus dépasserait les 53.000 dinars, ndlr), alors que le prix d’un bus neuf est situé entre 400.000 et 450.000 dinars et celui du bus accordéon est entre 700.000 et 750.000 dinars.

La Transtu devait réceptionner le deuxième lot de cent bus en octobre 2023, mais la livraison a été retardée à février 2024 avec moins de la moitié des véhicules prévus initialement, en se référant au communiqué précédant du ministère du Transport d’août 2023.

Cette acquisition vise à améliorer la flotte de bus, les dessertes et la ponctualité, toujours selon le même document.

Notons que la STT a déjà acquis ce genre de bus entre 2015 et 2017. Il en reste quelques-uns en service.

I.N.