Création de plus d’une centaine d'entreprises communautaires, selon Malek Ezzahi

Plus de cent entreprises communautaires ont été créées, jusqu’à ce jour. C’est ce qu’a affirmé le ministre des Affaires sociales, Malek Ezzahi, dans une interview accordée au journal "Al Maghreb" dans son numéro paru lundi 12 février 2024. Ces sociétés ont reçu les financements et commencé leurs activités, a-t-il précisé.

Le responsable gouvernemental a affirmé que le ministère joue un rôle d’accompagnement aux entreprises communautaires, étant bien informé sur le projet. Et de spécifier que ses services ont effectué plusieurs campagnes de sensibilisation pour faire connaître le concept d’entreprises communautaires, leur importance et leur rôle dans l’économie.

Malek Ezzahi a aussi indiqué qu’un soutien a été accordé pour la constitution de ces entreprises. Il a aussi assuré que la création de ce genre de société doit se faire par une initiative populaire et que le ministère a œuvré pour la mise en place d’une structure spéciale qui est chargée des dossiers des entreprises communautaires, et cela via la création d’un secrétariat d’État relevant du ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle.

Le ministre des Affaires sociales a exprimé l'espoir d'un plus grand soutien à ce projet pour le faire réussir, en le considérant comme une solution économique.

I.N.