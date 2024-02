Chahrazed Akacha : je ne suis pas recherchée par Interpol

La journaliste et bloggeuse, Chahrazed Akacha a annoncé, lundi 5 février 2024, qu’elle n’était pas recherchée par Interpol et qu’elle ne faisait l’objet d’aucun mandat d’arrêt international. Elle a fait savoir qu’elle avait reçu une correspondance d’Interpol dans ce sens et a exprimé son soulagement.

Mme Akacha a aussi indiqué que les mandats d’amener émis par l’État tunisien à son encontre étaient restés sans suite.

Rappelons que la journaliste Chahrazed Akacha a été déjà déférée devant la chambre correctionnelle du Tribunal de première instance de Tunis, pour propagation de fausses informations, attentat contre l’ordre public, atteinte à la sûreté nationale, et atteinte à la « dignité » du ministre de l’Intérieur, Taoufik Charfeddine. Bien qu’elle fasse l’objet de poursuites judiciaires, elle a réussi à quitter le territoire tunisien.

S.H