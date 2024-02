Transport des ouvriers agricoles – Amnesty International Tunisie appelle à l'application de la loi 51

La section tunisienne d’Amnesty International a publié, lundi 5 février 2024, un bref communiqué appelant à l'application de la loi numéro 51 de l'année 2019 concernant la création d'une catégorie de transport pour les travailleuses et travailleurs du secteur agricole.

L’ONG réagissait à la nouvelle d’un énième accident de la route impliquant un véhicule transportant des travailleuses agricoles.

Plus tôt dans la journée de lundi 5 février 2024, un accident de la route survenu dans la délégation de Jelma, dans le gouvernorat de Sidi Bouzid, a fait un mort et 29 blessés. Le camion transportait une cinquantaine de travailleuses agricoles.

Rappelant que la loi numéro 51 de l'année 2019 est « une mesure qui demeure lettre morte en raison de la non-mise en place des mécanismes nécessaires pour sa mise en œuvre », Amnesty International a souligné la nécessité « d'assurer la sécurité et la dignité des travailleurs et travailleuses du secteur agricole, exposés à des risques, dans un contexte de marginalisation et de silence des structures étatiques à leur égard ».

Plusieurs travailleurs et travailleuses agricoles ont trouvé la mort ou ont été blessées dans des accidents car transportés à bord de véhicules surchargés et non-adaptés au transport des personnes.

N.J