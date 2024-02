La LTDH exprime son soutien à Rached Tamboura

La Ligue tunisienne des droits de l’Homme (LTDH) a rendu public un communiqué ce lundi 5 février 2024, pour dénoncer le verdict prononcé contre Rached Tamboura mais aussi les procès politiques et les violations à la liberté d’expression.

« Les bureaux régionaux de la LTDH de Mahdia, Monastir, Kairouan et Sousse suivent avec une grande préoccupation les procès et les poursuites visant les libertés civiles en Tunisie et surtout la liberté d’expression. Ces poursuites ne touchent pas uniquement les activistes et dirigeants politiques mais s’étendent aussi aux jeunes poussés à la migration illégale via les embarcations de la mort ou la noirceur des prisons s’ils osent taguer des lignes de la constitution sur les murs ou exercer leur liberté d’expression à travers l’écriture, le graffiti ou la caricature », a écrit la LTDH dans son communiqué.

Face à ce « sombre tableau », la Ligue exprime son « refus total de tous les procès politiques, déclarés ou non ; appelle à l’annulation des lois répressives qui touchent les libertés individuelles et collectives, avec leur tête le décret 54 ; appelle les autorités à s’éloigner de toute mesure visant les libertés et l’intégrité individuelle ».

Fin janvier 2024, la Cour d’appel de Monastir a confirmé le jugement de deux ans de prison prononcé en première instance contre Rached Tamboura, en juillet dernier.

Rached Tanboura, jeune artiste et étudiant en calligraphie arabe, âgé de 27 ans, est emprisonné pour avoir dessiné un graffiti sur le mur du siège de la délégation de Monastir, afin de critiquer la situation des Subsahariens en Tunisie.

R.B.H