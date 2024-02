Élections locales, présidentielle, IA… Les 5 infos du week-end

Imprimer







Il est déjà 22h, voici le récapitulatif des informations les plus importantes ayant marqué le week-end du 3 au 4 février 2024.

Élections locales : taux de participation de 12,44% à la fermeture des bureaux

L’instance supérieure indépendante pour les élections (Isie) a tenu, dimanche 4 février 2024, un point de presse pour annoncer le taux de participation au second tour des élections locales enregistré après la fermeture des bureaux de vote à 18h. Le président de l’Isie, Farouk Bouasker a indiqué que le nombre des électeurs inscrits aux circonscriptions est de 4.181.81, notant que le nombre des citoyens qui se sont rendus aux urnes est de 520.303, soit un taux de participation de 12,44%.

Mohamed Tlili Mansri : la présidentielle devrait se tenir entre septembre et octobre 2024

Le porte-parole de l'Instance supérieure indépendante pour les élections (Isie), Mohamed Tlili Mansri, a confirmé, dimanche 4 février 2024, dans une déclaration à Mosaïque Fm que l'instance s'est engagée à respecter la Constitution et la loi. Il a ajouté, dans ce sens, que l'Isie entamera immédiatement la validation du calendrier de l'élection présidentielle pour l'année 2024 après l'achèvement de la mise en place du Conseil national des régions et districts, prévu pour le mois d'avril.

L’État compte créer un institut spécialisé en intelligence artificielle

Dans le cadre d’un conseil des ministres tenu le 2 février 2024, le chef du gouvernement, Ahmed Hachani a supervisé une réunion ayant conduit à l’adoption d'un projet de décret portant création d'un établissement d'enseignement supérieur spécialisé en intelligence artificielle (IA). D'après un communiqué, il s'agit d'un institut national des ingénieurs en intelligence artificielle. Le diplôme accordé par cet établissement portera sur plusieurs domaines, dont l'art, la culture, les sciences humaines et sociales, le transport, l'économie et la gestion.

Pénuries : le gouvernement se veut rassurant quant à la disponibilité des produits durant ramadan

Les chambres professionnelles et les structures administratives ont assuré que tous les produits destinés à la consommation seront disponibles durant le mois de ramadan et à des quantités suffisantes pour couvrir les besoins des Tunisiens. L’affirmation a eu lieu durant une réunion du 2 février 2024 avec la cheffe du cabinet du ministère du Commerce, Lamia Abrouk, par les représentants des chambres professionnelles, de l'Utica, de l'Utap, de L'Office du Commerce, de l'entreprise Ellouhoum, de l'Office d'huile et du groupement professionnel des viandes rouges et du lait.

Chaibi : à l'approche de la présidentielle, le système règle ses comptes avec l'opposition

Riadh Chaibi, conseiller politique du président du mouvement Ennahdha, Rached Ghannouchi, a considéré que la condamnation de ce dernier à trois années de prison était une décision politique. Il a qualifié la chose de ciblage du leader d’Ennahdha par le pouvoir en place. Dans une déclaration publiée le 3 février 2024 par « Arabi 21 », Riadh Chaibi a estimé que le système en place avait pris Rached Ghannouchi pour cible à plusieurs reprises. D’après lui, on cherche à porter atteinte aux opposants et à leur tête Rached Ghannouchi puisqu’il s’agit d’un symbole de la transition démocratique.