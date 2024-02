Élections locales : taux de participation de 12,44% à la fermeture des bureaux

L’instance supérieure indépendante pour les élections (Isie) a tenu, dimanche 4 février 2024, un point de presse pour annoncer le taux de participation au second tour des élections locales enregistré après la fermeture des bureaux de vote à 18h.

Le président de l’Isie, Farouk Bouasker a indiqué que le nombre des électeurs inscrits aux circonscriptions est de 4.181.81, notant que le nombre des citoyens qui se sont rendus aux urnes est de 520.303, soit un taux de participation de 12,44%.

Farouk Bouasker a précisé que 35% des électeurs étaient des femmes, alors que 65% étaient des hommes. Par ailleurs, il a noté, que 21% des électeurs étaient des jeunes de moins de 36 ans, 51% entre 36 et 60 ans et 28% de plus 60 ans.

Lors du dernier point de presse, le président de l’Isie, Farouk Bouasker a indiqué que le nombre des citoyens qui se sont rendus aux urnes est de 429.478, soit un taux de participation de 10,27% à 16h.

S.H